Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um -1,76 Prozent auf 111.384,72 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 113.378,02 US-Dollar gestanden hatte.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 15,36 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 66,6 Prozent.
Zudem gibt Litecoin nach. Um -0,97 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 104,56 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 105,58 US-Dollar wert war.
Zudem gibt Ethereum am Donnerstagnachmittag nach. Um -3,62 Prozent auf 3.999,42 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 4.149,53 US-Dollar.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -0,75 Prozent auf 551,89 US-Dollar, nach 556,08 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um -3,19 Prozent auf 2,834 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,928 US-Dollar wert.
Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Dash-Kurs -1,74 Prozent schwächer bei 20,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 21,15 US-Dollar.
Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,34 Prozent auf 296,83 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 292,90 US-Dollar wert.
Daneben fällt NEO um -3,24 Prozent auf 5,772 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 5,966 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1653 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1704 US-Dollar.
Zudem gibt Cardano am Donnerstagnachmittag nach. Um -2,40 Prozent auf 0,7931 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8126 US-Dollar.
Indes fällt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,3750 US-Dollar am Vortag auf 0,3613 US-Dollar nach unten (-3,65 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0019 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0021 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0050 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
