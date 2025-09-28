DAX23.527 -0,6%ESt505.438 -0,5%Top 10 Crypto15,31 -1,2%Dow46.058 -0,1%Nas22.416 -0,4%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1673 -0,6%Öl69,13 +0,1%Gold3.733 -0,1%
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln

25.09.25 17:23 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.906,7075 CHF -1.199,0021 CHF -1,33%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
95.113,6178 EUR -1.419,6053 EUR -1,47%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
83.202,3159 GBP -1.077,1239 GBP -1,28%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.626.870,1868 JPY -239.216,1222 JPY -1,42%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
111.053,8421 USD -2.324,1806 USD -2,05%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.190,0727 CHF -107,7152 CHF -3,27%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.412,7836 EUR -120,2455 EUR -3,40%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.985,3927 GBP -99,1589 GBP -3,21%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
596.590,8050 JPY -20.692,7716 JPY -3,35%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.984,7368 USD -164,7968 USD -3,97%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2651 CHF -0,0617 CHF -2,65%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,4232 EUR -0,0695 EUR -2,79%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,1197 GBP -0,0565 GBP -2,60%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
423,6035 JPY -11,9177 JPY -2,74%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,8293 USD -0,0984 USD -3,36%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6331 CHF -0,0127 CHF -1,97%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6773 EUR -0,0146 EUR -2,11%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5925 GBP -0,0116 GBP -1,92%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
118,3977 JPY -2,4839 JPY -2,05%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,7908 USD -0,0218 USD -2,68%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
83,5193 CHF -0,3906 CHF -0,47%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
89,3501 EUR -0,5454 EUR -0,61%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
78,1606 GBP -0,3237 GBP -0,41%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.619,3539 JPY -87,0068 JPY -0,55%
Charts|News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um -1,76 Prozent auf 111.384,72 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 113.378,02 US-Dollar gestanden hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 15,36 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 66,6 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um -0,97 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 104,56 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 105,58 US-Dollar wert war.

Zudem gibt Ethereum am Donnerstagnachmittag nach. Um -3,62 Prozent auf 3.999,42 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 4.149,53 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -0,75 Prozent auf 551,89 US-Dollar, nach 556,08 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um -3,19 Prozent auf 2,834 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,928 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Dash-Kurs -1,74 Prozent schwächer bei 20,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 21,15 US-Dollar.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,34 Prozent auf 296,83 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 292,90 US-Dollar wert.

Daneben fällt NEO um -3,24 Prozent auf 5,772 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 5,966 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1653 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1704 US-Dollar.

Zudem gibt Cardano am Donnerstagnachmittag nach. Um -2,40 Prozent auf 0,7931 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8126 US-Dollar.

Indes fällt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,3750 US-Dollar am Vortag auf 0,3613 US-Dollar nach unten (-3,65 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0019 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0021 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0050 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

