Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 30,10 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 30,10 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 29,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.128.041 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 32,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 7,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 15,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 49,91 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,09 EUR.

Am 24.07.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,28 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

