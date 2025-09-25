Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Vormittag an Fahrt
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 30,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,45 EUR. Bei 30,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 184.220 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.
Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,09 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
Euro-Stablecoin: Europas Banken vereinen sich für Krypto-Initiative
Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Robinhood betroffen
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: D K Grove / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|14.08.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|12.08.2024
|Deutsche Bank Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen