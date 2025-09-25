Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 30,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,45 EUR. Bei 30,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 184.220 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

