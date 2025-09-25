DAX23.616 +0,3%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl69,19 -0,7%Gold3.746 -0,1%
Notierung im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Freitagmittag Boden gut

26.09.25 12:08 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Freitagmittag Boden gut

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 30,36 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 30,36 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,45 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,27 EUR. Bisher wurden heute 954.522 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,08 EUR am 04.10.2024. Mit einem Kursverlust von 50,33 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,09 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,77 Prozent zurück. Hier wurden 15,03 Mrd. EUR gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net

