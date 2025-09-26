Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 30,19 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 30,19 EUR. Bei 30,09 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 30,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.144.991 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,21 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2025. Mit einem Zuwachs von 6,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 15,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 100,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,09 EUR.

Am 24.07.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,77 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

