Kurs der Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit angezogener Handbremse

30.09.25 16:10 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Mit einem Wert von 30,02 EUR bewegte sich die Deutsche Bank-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,93 EUR -0,16 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 30,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 30,34 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 30,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,11 EUR. Zuletzt wechselten 1.687.301 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 7,30 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 15,08 EUR. Abschläge von 49,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 31,09 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,28 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Bildquellen: Slava2009 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
