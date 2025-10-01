Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 30,12 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 30,12 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,22 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,87 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.724.685 Stück gehandelt.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 6,49 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 15,08 EUR. Mit Abgaben von 49,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,90 EUR im Jahr 2025 aus.

