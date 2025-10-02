ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 215 Dollar
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Diese seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. In den USA habe der Elektroautobauer wohl von Vorzieheffekten aufgrund auslaufender Subventionen profitiert. Spak glaubt zudem, dass sich auch die Entwicklung in China und Europa gegenüber dem Vorquartal verbessert hat./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
