Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 30,40 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 30,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 30,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 237.135 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,95 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 15,08 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 101,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,46 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15,03 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

