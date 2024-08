Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 13,08 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 13,08 EUR. Bei 13,12 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 13,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.526.023 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 23,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2023 Kursverluste bis auf 9,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 27,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,664 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,16 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 24.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 17,23 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,36 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

