Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag stark gefragt

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 13,1 Prozent auf 20,31 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:07 Uhr 13,1 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,49 EUR aus. Bei 20,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.956.063 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 23,54 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,93 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR. Mit Abgaben von 39,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 20,72 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 30.01.2025. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,60 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 vorlegen. Deutsche Bank dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,81 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

