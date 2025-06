Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 24,73 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 24,73 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 24,75 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,67 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.644.404 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 25,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 3,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 50,39 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 16,37 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2027 auf 3,47 EUR je Aktie.

