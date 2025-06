Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Montagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 24,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 24,66 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 24,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 969.862 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,65 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Gewinne von 3,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 12,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 24,25 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,63 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,26 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,37 Mrd. EUR.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2027 3,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 5 Jahren eingefahren

Novo Nordisk-Aktie gesucht: Wegovy-Verbreitung und positive Analysenkommentare stützen

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 3 Jahren abgeworfen