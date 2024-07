Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 15,44 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:05 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 15,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 100.007 Stück.

Bei einem Wert von 17,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 10,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2023 auf bis zu 9,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 40,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,666 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,11 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 25.04.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 24.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,62 EUR je Aktie.

