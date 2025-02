Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 19,04 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 19,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 19,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,97 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.329.328 Deutsche Bank-Aktien.

Am 29.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,07 Prozent hinzugewinnen. Am 15.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,679 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,19 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 54,10 Prozent zurück. Hier wurden 7,22 Mrd. EUR gegenüber 15,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Am 29.04.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,80 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone