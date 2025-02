Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 19,20 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 19,20 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 19,40 EUR zu. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 19,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,35 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 4.817.944 Aktien.

Am 29.01.2025 markierte das Papier bei 19,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 11,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 38,93 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,679 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,19 EUR aus.

Am 30.01.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,65 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Mit einem Umsatz von 7,22 Mrd. EUR, gegenüber 15,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 54,10 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsende

DAX-Handel aktuell: DAX notiert nachmittags im Plus