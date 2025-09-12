Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 31,58 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 31,58 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,87 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 31,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,81 EUR. Bisher wurden heute 1.062.176 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,09 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,23 EUR. Abschläge von 54,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 31,09 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

