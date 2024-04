Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag verlustreich

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 14,43 EUR.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 14,43 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,47 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.792.101 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,06 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. 4,37 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 8,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 62,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,656 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 15,29 EUR angegeben.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.684,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.315,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,15 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone