Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 16,15 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 16,15 EUR nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,16 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 325.233 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Bei 9,44 EUR fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,661 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,81 EUR.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,23 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

XETRA-Handel DAX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge