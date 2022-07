Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Vormittag

Um 19.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 8,05 EUR. Bei 7,99 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 186.992 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 14,64 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,02 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,53 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 6,94 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,24 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.328,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 26.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

