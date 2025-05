Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 25,31 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 25,31 EUR zu. Bei 25,42 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 25,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.085.221 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,42 EUR erreichte der Titel am 20.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 12,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,25 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 16,37 Mrd. EUR, gegenüber 17,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,15 Prozent präsentiert.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Zahlreiche Zukäufe: So hat die Deutsche Bank im 1. Quartal 2025 investiert

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 10 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen