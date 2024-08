Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 14,32 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 14,32 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,44 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 570.306 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2023 (9,44 EUR). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 51,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,16 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,43 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

