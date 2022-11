Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich um 04:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,21 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,23 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 10,13 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 3.307.784 Stück.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 40,90 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,14 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 11.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.650,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 01.02.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

JPMorgan-Aktie dreht ins Minus: Bankenregulierer halten JPMorgan für systemrelevanteste Bank der Welt

Deutsche Bank-Aktie etwas stärker: G-SIB-Status der Deutschen Bank bleibt für 2024 gleich

Deutsche Bank-Aktie fester: Deutsche Bank-Chef will europäischen Heimatmarkt etablieren

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com