Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Montagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 15,19 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 15,19 EUR. Bei 15,22 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.125 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 10,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,44 EUR fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,663 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,45 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,24 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

