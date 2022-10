Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag nordwärts

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 9,12 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,14 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 662.500 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 37,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,87 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 12,86 EUR.

Am 11.08.2022 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.214,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.650,00 EUR ausgewiesen.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie tiefer: Deutsche Bank trennt sich wohl von Investmentbankern in News York und London

Fat Finger-Trades - Die verheerenden Tippfehler an der Börse

Deutsche Bank-Aktie höher: Razzia bei der Deutschen Bank wegen CumEx-Ermittlungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com