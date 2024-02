Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 12,36 EUR nach.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 12,36 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 12,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,37 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.245.948 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,92 EUR) erklomm das Papier am 05.02.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,72 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,451 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,69 EUR.

Am 01.02.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.684,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.04.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,16 EUR je Aktie.

