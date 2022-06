Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Nachmittag Boden gut

Um 28.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 8,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 9,08 EUR. Bei 8,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.496.768 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Mit einem Zuwachs von 38,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,97 EUR.

Am 27.04.2022 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.328,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

