Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Freitagvormittag vor

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 14,90 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 14,90 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,83 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 129.703 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Gewinne von 14,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 9,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,663 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 16,78 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 13,97 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

