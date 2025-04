Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Mittwochmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 23,01 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 23,01 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 22,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.588.325 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,43 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,68 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,55 EUR.

Am 30.01.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,60 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie zieht an: Deutlich mehr Umsatz zum Jahresauftakt

Deutsche-Bank-Tochter DWS mit glanzvollem Start ins Geschäftsjahr - Aktie mit Berg- und Talfahrt

Deutsche Bank-Analyse: Warburg Research stuft Deutsche Bank-Aktie mit Buy ein