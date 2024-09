Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 15,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 15,56 EUR. Bei 15,56 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,49 EUR ein. Bei 15,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 168.238 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2024 auf bis zu 17,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 8,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 39,32 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,663 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,55 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,43 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,37 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Deutsche Bank-Aktie steigt nach Kurszielanhebung von Warburg

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor 5 Jahren verdient