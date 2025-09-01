Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 244,90 EUR.
Das Papier von Deutsche Börse befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 244,90 EUR ab. Bei 244,50 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 248,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 107.902 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 16,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2024 (200,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 18,01 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,24 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,63 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.
