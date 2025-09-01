Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 247,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 247,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 247,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 246,80 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 247,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.395 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. Gewinne von 19,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 200,80 EUR. Dieser Wert wurde am 20.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 18,74 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 271,63 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

