Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 211,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 211,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 212,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 211,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.125 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,15 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 203,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 3,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,21 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 262,57 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

