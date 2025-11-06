DAX24.010 -0,2%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,24 +1,1%Gold4.013 +0,9%
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Aktienkurs im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag ins Minus

06.11.25 09:22 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 216,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
216,40 EUR -3,80 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 216,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 213,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 215,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.981 Deutsche Börse-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 26,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 206,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,21 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 262,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 855,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

