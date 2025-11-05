Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 219,50 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 219,50 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 219,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,00 EUR. Bisher wurden heute 55.561 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.
Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 34,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 206,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,15 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,21 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.
Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,12 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
