Deutsche Börse Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagmittag aus Deutsche Börse
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,0 Prozent auf 208,80 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 11:47 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 208,80 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 208,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 215,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151.028 Deutsche Börse-Aktien.
Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 40,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,34 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 262,57 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,12 EUR je Deutsche Börse-Aktie.
