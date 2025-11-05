Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Abschlägen

So bewegt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 217,40 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 217,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 217,30 EUR. Bei 219,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 28.986 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 206,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,24 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,57 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

