Blick auf Aktienkurs

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Mittag fester

08.09.25 12:06 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 246,90 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 246,90 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 247,40 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 246,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.534 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 16,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.09.2024 bei 200,80 EUR. Abschläge von 18,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 271,63 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 855,30 Mio. EUR, gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

