Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 244,10 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,2 Prozent auf 244,10 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 243,30 EUR ab. Bei 243,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.335 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 17,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 200,80 EUR fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 271,63 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Die richtige Wahl des Börsenplatzes: An welcher Börse sollten Privatanleger handeln?

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingebracht

Fat Finger-Trades - Die verheerenden Tippfehler an der Börse