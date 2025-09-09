Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Deutsche Börse
Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 242,50 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 242,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 242,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 243,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100.216 Deutsche Börse-Aktien.
Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 21,36 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 200,80 EUR am 20.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 17,20 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,63 EUR.
Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,13 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
