Deutsche Börse im Blick

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

10.09.25 09:25 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 244,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
245,20 EUR 0,20 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 244,60 EUR zeigte sich die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 244,70 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 243,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 243,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.016 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 16,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2024 (200,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,91 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

