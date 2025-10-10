Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 228,80 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 228,80 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 229,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 103.218 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 28,63 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 206,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 268,63 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,09 EUR je Aktie belaufen.

