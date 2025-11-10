DAX23.941 +1,6%Est505.653 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.079 +2,0%
Kursentwicklung im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

10.11.25 12:04 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 209,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
209,20 EUR -0,30 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 209,30 EUR an der Tafel. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 210,80 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 208,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 210,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 63.025 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,61 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 203,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 2,58 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,21 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 262,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,13 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

