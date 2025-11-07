DAX23.584 -0,6%Est505.579 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.693 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,62 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag mit Verlusten

07.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 210,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
209,50 EUR -0,60 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 210,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 208,60 EUR. Bei 211,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 121.026 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (203,90 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 3,00 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

EU-Kommission ermittelt gegen Deutsche Börse und Nasdaq - Aktien uneins

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren eingefahren

Deutsche Börse-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

