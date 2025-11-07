Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Freitagmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 210,10 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 210,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 209,30 EUR nach. Bei 211,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 49.505 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 28,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 203,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,21 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 262,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

