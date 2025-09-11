Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 241,00 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 241,00 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 241,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 239,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 74.207 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 200,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 16,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,24 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,63 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

