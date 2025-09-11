Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteuert sich am Freitagvormittag

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 241,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 241,00 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 241,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.961 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 18,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.09.2024 bei 200,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 20,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,24 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

