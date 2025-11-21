Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagvormittag gefragt

Deutsche Börse im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 210,60 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 210,60 EUR nach oben. Bei 210,80 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 210,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 25.051 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 28,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 201,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Mit Abgaben von 4,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,21 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 261,57 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,14 EUR je Aktie.

