Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 222,50 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 222,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 221,80 EUR. Mit einem Wert von 224,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 322.432 Stück.

Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 32,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 206,00 EUR. Mit Abgaben von 7,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die richtige Wahl des Börsenplatzes: An welcher Börse sollten Privatanleger handeln?

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

