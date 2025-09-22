Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 223,10 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 223,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 223,10 EUR aus. Bei 224,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 136.773 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 24,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 206,00 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 8,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,23 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,63 EUR aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die richtige Wahl des Börsenplatzes: An welcher Börse sollten Privatanleger handeln?